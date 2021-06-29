Предшественники итальянцев и армян. Нашли древнейшие доказательства производства вина в Европе

В Греции откопали кучу косточек винограда. Нашли их на месте поселения, которому более 6 тыс. лет. Считают, что это жмых от производства вина. Фото: ancient-origins.net

В доисторическом поселении Дикили Таш в северной Греции обнаружили древние следы употребления вина. Находку датируют 4300 годом до н. е.

Доказательством употребление вина в Дикили Таш называют тысячи виноградных косточек и выжимок в одном из зданий. Это могут быть древнейшие известные следы вина в Европе, передает ancient-origins.net.

"Вино готовили в большом сосуде внутри дома. Сок вместе с выжимками ферментировали", - говорят ученые.

Примерно в 4300 году до н.э. вспыхнул пожар и разрушил дом. Но это законсервировало его для археологов.

"Находка важна для европейской предыстории, так как в настоящее время она является старейшим показателем винофикации в Европе", - сказала археолог Димитра Маламиду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запивали тоску по дому - раскопали винодельню крестоносцев

Ранее археологи находили армянскую винодельню возрастом 6,1 тыс. лет и образец вина из Сицилии возрастом 6 тыс. лет. Еще фиксировали следы китайского алкоголя из риса, меда и фруктов возрастом 9 тыс. лет.

Археологи из немецкого Тюбингенского университета раскопали древний пресс для изготовления вина в Тель-эль-Бурак, Ливан. Когда-то принадлежал финикийцам. Ученые отмечают, что в I тыс. до н. е. финикийская торговля способствовала распространению вина Средиземноморьем.