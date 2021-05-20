Правозащитник провел 72 суток в камере смертников

Левка Лукьяненко держали в камере смертников 72 суток Фото: nkvd.tomsk.ru

20 мая 1961 года 33-летнего правозащитника Левка Лукьяненко приговорили к смертной казни. Приговор заменили заключением через 72 суток ожидания.

Уголовное дело на Лукьяненко завели в том же году во Львовском управлении КГБ. Провокатор, слушатель областной партийной школы, донес, что он вместе с соратниками создал подпольную антисоветскую организацию. Тогда агентам удалось разоблачить "Украинский рабоче-крестьянский союз", объединявший около 10 членов.

Организация имела собственную программу, основанную на принципах марксизма-ленинизма. Участники объясняли, что без него дальше как до Киева со своими идеями было не дойти. Хотели проводить ненасильственную борьбу за общественные, национальные, культурные и экономические права украинцев. А завоевав это - бороться за самостоятельность.

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Аресты участников организации проводили в ночь на 21 января. Говорили про антисоветскую агитацию, а также о попытке оторвать Украину от СССР. В ответ Левко Лукьяненко ссылался на ст. 17 Конституции, которая провозглашала право свободного выхода союзных республик из его состава. Но услышал только смех. Лукьяненко вспоминал, что во время следствия демонстративно пел националистические и антисоветские песни.

В конце концов его обвинили в том, что "вынашивал идею отрыва УССР от СССР, подрывал авторитет КПСС, возводил клевету на теорию марксизма-ленинизма" - предал Родину. На суде, который проходил в комнате следственного изолятора КГБ, назначили смертный приговор. Назвали главным теоретиком организации.

"Когда я услышал свой приговор - смертная казнь - то меня будто чем-то тупым и тяжелым ударили по голове. Мне показалось, что под тяжестью этих слов я даже пригнулся. Нет, это не страх, это какое-то другое чувство. Страшное сожаление. Я так много планировал, и вот моя жизнь сейчас оборвется, а я так почти ничего и не успел сделать", - рассказывал деятель в интервью газете "Поступ"

В камере смертников Лукьяненко провел 72 суток, в любой момент ожидая расстрела. Затем приговор заменили на 15-летнее заключение. Наказание отбывал в Мордовской АССР. Другие члены "Украинского рабоче-крестьянского союза" получили по 7-15 лет.

Во время пребывания в тюрьме в поселке Чусово на Урале политзаключенного Левка Лукьяненко пытались убить. Ему хотели сделать смертельные уколы и травили пищу. "Врач была готова сделать укол, который бы меня отправил на тот свет. Тогда заметил, как у нее рука начала дрожать. Я резко отвернулся и все. Тогда понял, что спокойно убить человека трудно. Затем в той же тюрьме еще раз должен был закончить свою жизнь. Дают большую миску борща. Посмотрел на него - такой и мама мне не всегда варила. Я взял ложку и половинку хлебнул. Думаю - подожду. У меня в голове начало легонько шуметь. Я тогда беру эту миску и в парашу", - вспоминал Левко Лукьяненко. Таким образом система давила. Противостоять этому было трудно.