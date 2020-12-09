Православный патриарх принадлежал к ОУН

Владимир Романюк стал патриархом ПЦУ КП. Фото: jnsm.com.ua

9 декабря 1925 года в селе Химчин Косовского района Ивано-Франковской области родился Василий Романюк, будущий патриарх Владимир.

В молодые годы он принадлежал к ОУН. Осенью 1944 года был осужден военным трибуналом НКВД Ивано-Франковской области к 20 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. Срок снизили до 10 лет.

В 1959 году он окончил высшие богословские курсы в Ивано-Франковске и был рукоположен в сан диакона. Впоследствии окончил Московскую духовную семинарию. В 1964 году был рукоположен в священники. До 1972 нес пастырское служение в приходах Ивано-Франковской и Коломийской епархий РПЦ. Призвал верующих сохранять народные церковные традиции, дружил с шестидесятниками.

За активную деятельность по защите прав человека 20 января 1972 был арестован, приговорен к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Находился в Мордовии и Якутии. Там первый заявил о своей принадлежности к Украинской автокефальной православной церкви.

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В 1979 году Владимир стал членом Украинского Хельсинского союза. В июне 1987 года по приглашению предстоятеля Украинской православной церкви в Канаде митрополита Василия выехал за границу для чтения лекций. С распадом СССР вернулся в Украину, где вошел в УАПЦ.

На Всеукраинском православном соборе 21 октября 1993 Владимира избрали патриархом. Он регулярно выступал с проповедями и статьями на богословские, патриотические и государственные темы.

24 октября 1993 в соборе Святой Софии в Киеве состоялась интронизация Владимира Романюка. Был избран патриархом Киевским и всея Руси-Украины УПЦ Киевского патриархата. После 1991 года Владимир выступал за создание независимой Украинской православной церкви с центром в Киеве, возвышенной в статус патриархата.