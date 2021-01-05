Православную церковь Украины признали единственной правопреемницей Киевской митрополии 988 года

2 года назад в Стамбуле подписали томос об автокефалии ПЦУ. Фото: Facebook / Петр Порошенко

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Церковь Константиполя признала ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, образованной в 988 году после крещения Руси князем Владимиром.

Документ подписали после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания в храме Святого Георгия в Стамбуле.

Томос утвердил канонический автокефальный статус ПЦУ. Она стала одной из 15 поместных православных церквей мира.

На синоде 9-11 октября 2018 года восстановили Киевскую митрополию Константинопольского патриархата. Томос получила именно эта церковь, а не УПЦ КП или УАПЦ. 6 января 2019 года в Стамбуле делегация Православной церкви Украины при участии президента Петра Порошенко получила томос об автокефалии. На следующий день документ привезли в Украину для демонстрации в Софийском соборе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Андреевской церкви впервые после реставрации провели богослужение: фото

9 января все члены Синода Константинопольской православной церкви поставили подписи в томосе.

Митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ состоялась и развилась.

"За эти два года мы самой жизнью доказали, что поместная Православная церковь Украины по праву находится в Диптихе Вселенского православия, в семье церквей-сестер. Мы укрепились и уверенно движемся вперед", - написал он в Facebook.

Православная церковь Украины имеет весомые достижения несмотря на пандемию и противодействие со стороны России.

"Вспомним, что каждый факт о становлении единой поместной Украинской православной церкви ставился под смех и сомнение нашими оппонентами. Говорили, что не будет томоса, не будет признания, а потом еще одного, и еще. А затем, что они якобы "неполноценные". Не оправдались и попытки юридических атак с их псевдоаргументами. Поэтому вся ложь и клевета разбивались перед правдивой реальностью: независимая поместная Православная церковь Украины состоялась. Это свершившийся и необратимый факт. И если кто-то утверждает, что якобы этот процесс можно остановить или каким-то образом отменить, то он или намеренно говорит неправду, или лукавит, или просто ошибается", - заявил предстоятель.

15 декабря 2018 на Объединительном соборе в Софии Киевской создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь. Предстоятелем избрали митрополита Епифания. Перед тем, 27-29 ноября, Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле утвердил текст томоса об автокефалии и рекомендации по Уставу будущей украинской церкви.