Правоохранители нашли похищенные фрески

В Помпеи вернули фрески, которые похитили в 1970-х.

Грабители срезали изображения со стен двух древнеримских вилл. На одной из фресок изображена танцовщица с подносом. На другой - херувим, который играет на флейте. На третей изобразили голову женщины, сообщает "Вокруг света".

Полицейские из подразделения по защите культуры Италии обнаружили фрески в 2020 году в ходе масштабного расследования незаконного оборота археологических объектов.

Следствие установило, что в 1990-х контрабандисты вывезли фрески из Италии. Их продали американским, швейцарским и английским торговцам антиквариатом.

Еще три фрески следователи обнаружили на территории виллы в районе Чивита-Джулиана. Это примерно в 700 м к северо-западу от Археологического парка Помпеи.

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Раскопки на вилле начались в 2017 году. Еще до этого воры проникли внутрь и срезали фрески. Но переправить артефакты за границу и сбыть их не успели.

Воин, погибший в 79 году в древнеримском городе Геркуланум во время извержения Везувия, оказался старшим офицером спасительной миссии Плиния Старшего. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали его снаряжения.