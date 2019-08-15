Правительство взялось за национализацию земли

15 августа СССР национализировал предприятия Буковины и передал землю в свободное пользование крестьянам Фото: wikimedia.org

Указ о национализации земли и предприятий в Буковине, занятой красноармейцами, выдали 15 августа 1940-го. На момент принятия уже успели национализировать банки, промышленные предприятия. Также железную дорогу, водный транспорт и связь.

Документом председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин изложил новый список предприятий, которые должны были перейти в союзное подчинение:

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а) все предприятия полиграфической промышленности (типографии, литографии, цинкографии);

б) электростанции, трамваи и автобусы;

в) все предприятия спиртовой промышленности;

г) торговые предприятия с годовым оборотом свыше 600 тыс. рублей, а также промышленные винные подвалы, нефтехранилища;

д) больницы, крупные аптеки, аптекарские склады, санатории;

е) начальные, средние и высшие учебные заведения;

ж) кинематографы, театры, стадионы, музеи и картинные галереи;

з) крупные гостиницы, крупные домовладения, а также дома, хозяева которых сбежали из северной части Буковины.

В тот же день Совнаркому УССР приказали немедленно провести все мероприятия, связанные с передачей земли трудящимся крестьянам в бессрочное и безвозмездное пользование.

Национализация - изъятие предприятий, земли, отраслей экономики с частной собственности лиц в собственность государства.

2 августа 1940-го Верховный Совет СССР принял закон о включении Северной Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав УССР. Интерес Советского союза к Бессарабии был прописан в германо-советском пакте Молотова - Риббентропа от 23 августа 1939 года. Тайный протокол к нему предусматривал распределение сфер влияния между Германией и СССР в Восточной Европе.