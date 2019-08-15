Правительство взялось за национализацию земли

Указ о национализации земли и предприятий в Буковине, занятой красноармейцами, выдали 15 августа 1940-го. На момент принятия уже успели национализировать банки, промышленные предприятия. Также железную дорогу, водный транспорт и связь.
Документом председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин изложил новый список предприятий, которые должны были перейти в союзное подчинение:
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а) все предприятия полиграфической промышленности (типографии, литографии, цинкографии);
б) электростанции, трамваи и автобусы;
в) все предприятия спиртовой промышленности;
г) торговые предприятия с годовым оборотом свыше 600 тыс. рублей, а также промышленные винные подвалы, нефтехранилища;
д) больницы, крупные аптеки, аптекарские склады, санатории;
е) начальные, средние и высшие учебные заведения;
ж) кинематографы, театры, стадионы, музеи и картинные галереи;
з) крупные гостиницы, крупные домовладения, а также дома, хозяева которых сбежали из северной части Буковины.
В тот же день Совнаркому УССР приказали немедленно провести все мероприятия, связанные с передачей земли трудящимся крестьянам в бессрочное и безвозмездное пользование.
Национализация - изъятие предприятий, земли, отраслей экономики с частной собственности лиц в собственность государства.
2 августа 1940-го Верховный Совет СССР принял закон о включении Северной Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав УССР.
Интерес Советского союза к Бессарабии был прописан в германо-советском пакте Молотова - Риббентропа от 23 августа 1939 года. Тайный протокол к нему предусматривал распределение сфер влияния между Германией и СССР в Восточной Европе.
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