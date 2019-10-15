Правительство издало инструкции по земле, которая осталась без владельцев

"Продразверстка" картина советского художника Ивана Владимирова. Источник: pinterest

Правительство УССР приняло тайное постановление "О порядке использования земель и имущества, оставленных после выселения семей националистов и бандитов" 15 октября 1947-го. Касалось Западной Украины. Документ легализовал грабеж украинцев в пользу советских колхозов и пропагандистских учреждений.

Для конфискации имущества КП(б)У выделяла рабочих из местного актива и сотрудников МГБ. Они составляли акты, в которых описывали все имущество. Кроме обычных материальных ценностей - зданий, мебели, драгоценностей туда входили и результаты сельскохозяйственного труда. Стоимость указанного имущества оценивалась в денежном эквиваленте. Тогда готовые акты рассматривали и коллегиально решали вопрос об использовании украденных вещей.

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Часть зданий превращали в школы, больницы, приюты. Большинство на клубы, идеологические избы-читальни, кооперативы. Остальные отдавали бедноте под проживание.

Промышленные предприятия переходили в собственность колхозов. Туда же шла и земля, сельскохозяйственная техника, посевы и скот.

Имущество передавалось на использование бессрочно. Но его стоимость должны возместить государству в течение 5-ти лет. Что касается скота, то в течение 3-х лет.

Наркому внутренних дел УССР Тимофею Строкачу ставили задачей обеспечить охрану имущества. Должен был выставить комендантов для контроля над "охранниками полученной собственности", которые грабили его. В свою очередь это делали и коменданты.

Меньше чем через неделю после принятия постановления начнется крупнейшая в истории депортация жителей Западной Украины.

Правительство СССР 10 сентября 1947-го приняло указ "О выселении из западных областей УССР в северные и восточные области России членов семей "ОУНовцев" и активных бандитов, арестованных и убитых в боях". Операция "Запад" началась 21 октября в два ночи. Всего депортировали более 76 тыс. человек, некоторые историки подают цифру в более чем 100 тыс. Мужчин, женщин и детей отправляли "телячьими" вагонами в тайгу. Там живых и мертвых выбрасывали на 40 градусный мороз. Люди оставались без всяких условий к существованию.