"Прабабушка вспоминала свое детство в царском Киеве как золотые времена" - Юлия Стазовская

Автор: Facebook Прапрадед Юлии Стаховской уничтожил документы о своем дворянстве

"Прапрадед, который в царские времена имел чин ревизора и коллежского ассесора, с приходом советской власти стал работать бухгалтером", - рассказывает писательница Юлия Стаховская. Она поделилась интересными фактами об украинском Киеве начала 20 века, которым его запомнила ее прабабушка Юлия Зубченко.

"Мне очень не хватает книг об украинском Киеве. Знаю, что в Фундуклеевской гимназии учились многие женщины из украинских семей. Там училась и моя прабабушка Юлия Зубченко, в честь которой меня назвали. Знаю, что многие из этих выпускниц говорили на украинском. Мне всегда было интересно разобраться, как там было. Тот Киев для меня интересен и с семейной точки зрения. Прабабушка дожила до моих 17 лет и много мне рассказала. Но многие вопросы я ей просто не поставила. Поэтому пришлось почитать, походить архивами ", - говорит писательница.

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В частности, подчеркивает Юлия Стаховская, ее интересовало, как украинцы хотели инкорпорироваться в Российскую империю.

"Очевидно, мой прапрадед Ювеналий, который был ревизором и имел чин коллежского ассесора, стал "вписаным в систему ", но семейная память жила. Он происходил из Коваливки, из рода Зубченко, который оставил заметный след в истории школ Киевской области. Один из родственников, Гавриил Зубченко, был избран депутатом в Думу, дружил в Петербурге с представителями украинской общины, писал интересные речи. После революции мои родственники покинули Киев, вернулись на Белоцерковщину. Уничтожил все свои документы о дворянстве и был тише воды и ниже травы. Прапрадед стал работать бухгалтером, дети стали учителями, кто-то скрывался, кто-то исчез. Всю жизнь прабабушка вспоминала свое киевское детство в центре как "золотые времена".

Затем прабабушка закончила сельскохозяйственный институт в Киеве и стала учительницей. Была в Белой Церкви директором школы, преподавала химию и биологию".

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