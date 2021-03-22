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четверг, 25 марта 2021 08:20

Пожар в США: за 45 минут погибли 146 рабочих

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Пожар в США: за 45 минут погибли 146 рабочих
Во время пожара 1911 года через тела на тротуаре пожарные не могли припарковаться. Фото: https://cdn.jwa.org

В Нью-Йорке 25 марта 1911-го на 8 этаже здания фабрики по пошиву одежды "Треугольник" начался пожар. За 45 минут погибли 146 рабочих.

Фабрика Triangle Waist Company или "Треугольник" принадлежала американцам еврейского происхождения Исааку Харрису и Максу Бланку. На трех последних этажах здания работало 500 женщин и 100 мужчин. Большинство швей - эмигрантки из Италии, Румынии, Восточной Европы, еврейки.

Курить в помещении с легковоспламеняющимися материалами запрещено, но окурок попал в мусорник с обрезками тканей. Огонь охватил рубашки, загорелся деревянный пол, устланный нитками. Работники с 8 этажа бросились к двум входив. Один выход был заперт на ключ. Руководители фабрики на 10 этаже тоже были отрезаны от нижних этажей огнем. Бланк и Гаррис с детьми и гувернанткой вылезли на крышу дома. За ними побежали еще около 200 работников. Из горящего дома перелезли на крышу юридической школы университета Нью-Йорке.

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Пожарные машины прибыли за 2 минуты после вызова. Ни пожарная лестница ни водяной шланг не доходили до 8 этажа. Отчаянные работники начали прыгать из окон еще до прибытия пожарных. Через тела на тротуаре те не могли припарковаться. Всего прыгнуло 62 женщины. Все погибли. Кучи трупов лежали на тротуаре больше часа. Пожарные были заняты борьбой с пожаром. Когда стали вывозить тела - нашли живую девушку. Она приземлилась на тела других. Умерла через несколько минут после того, как ее нашли.

Пожар продолжался 45 минут. Из помещения вынесли 82 сожженных тела. На следующей неделе хоронили погибших. Владельцев фабрики судили за служебную халатность - закрыты выходы, повлекшей человеческие жертвы. Однако их оправдали и выплатили страховую компенсацию за убытки. Каждой семье погибших выплатили по $75 - около 2 тыс в наше время, за утраченное жизни.

Американец Алансон Крей 7 февраля 1863-го в Вирджинии запатентовал первый огнетушитель. В устройстве использовался водный наполнитель.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
марта

Пожар в США: за 45 минут погибли 146 рабочих

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