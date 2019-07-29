Пожар уничтожил более 200 домов

Эгберт ван Пол. Пожар в Делфте, Нидерланды Фото: wikimedia

Крупный пожар уничтожил 220 домов в Бучаче Тернопольской области 29 июля 1865-го. Он начался в центре города и быстро перекинулся на деревянные крыши домов.

За считанные часы огонь испепелил город до окраин. Сгорели церковь святой Покровы, местный монастырь Василиан и его библиотека. С ними все метрические книги, сохраняющие информацию о целых поколениях жителей. Также выгорели архивы магистрата, суда и другие ценные документы из городской истории.

Сильно пострадала ратуша, построенная в 1750-м немецким архитектором Бернардом Меретином. Ее шпиль имел длину 18 м и рухнул во время пожара - восстановить его тогдашние мастера не смогли. Также сохранилось лишь 9 сильно поврежденных скульптур из 14 украшающих сердце города. Часть из них принадлежала известному львовскому скульптору Иоанну Пинзелю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор

Впоследствии все уничтоженные сооружения быстро отстроили. Восстановить утраченные документы не смогли.

Большой пожар в Риме начался 18 июля 64-го при императоре Нероне (54-68-е). Тогда в городе выгорело 10 из 14 кварталов.

Пожар начался в купеческих магазинах неподалеку римского цирка. По данным древнеримского историка Тацита, в многочисленных лавках хранились легковоспламеняющиеся товары - ткани, древесина, спиртное. Ночь была ветреной, поэтому пламя быстро распространилось на весь цирк, а впоследствии и на другие дома. Плотная застройка и узкие улочки не позволяли жителям кварталов почти миллионного города спасать себя.