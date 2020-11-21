Повстанцы провели конференцию порабощенных народов

Роман Шухевич, Дмитрий Грицай и Екатерина Мешко-Логуш - в окрестностях села Будераж Ровенской области, ноябрь 1943 года. Фото: ЦДВР

21-22 ноября 1943 в районе сел Будераж, Ильяшовка и Батьковцы на Ровенщине состоялась первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии.

Все участники конференции были бойцами Украинской повстанческой армии. Было 39 делегатов от 13 народов. Азербайджанская и грузинская делегации составили 6 участников. Было 5 узбеков, по 4 армянина и татарина, по 2 белоруса и осетина, казах, черкес, кабардинец, чуваш, башкир и 5 украинцев. На конференцию прибыл также главнокомандующий УПА Роман Шухевич. Председательствовал на конференции Ростислав Волошин.

Участники приняли постановление и обращение. Заявили в них о "создании совместного комитета народов Восточной Европы и Азии, который будет координировать все национально-революционные силы народов, выработает единую линию борьбы с общим врагом, единую тактику борьбы и в соответствующий момент бросит клич к одновременному восстанию всех порабощенных народов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев расспросили о виновных в развязывании Второй мировой

Сформировали Комитет порабощенных народов. Должен был заниматься формированием национальных повстанческих армий.

Идеи конференции, нашли свое воплощение и развитие в создании Антибольшевистского блока народов. Он начал сплачивать народы под лозунгами: "Свобода народам! Свобода человеку!" С 1946 года АБН работал в эмиграции. Его председателем был Ярослав Стецько.

24 октября 1944 между чернолесским куренем УПА и отрядами НКВД состоялся бой под Лещавой-Верхней. Стал величайшей битвой украинских повстанцев с внутренними войсками СССР на территории современной Польши.