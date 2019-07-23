"Повертаємо своє" - на Донбассе нетрадиционно отметили освобождения города от террористов

В Северодонецке прошел исторический фестиваль Фото: uinp.gov.ua

В Северодонецке Луганской области стартовал пятый масштабный фестиваль "История.UA". Его организовал Украинский институтут национальной памяти. Цель - популяризация новых подходов к заинтересованности прошлым и разрушение исторических мифов. Фестиваль приурочен к 5-летию освобождения Северодонецка и других городов Луганщины, который отмечается именно в эти дни.

"С фестивалем "История.UA "мы приезжаем на восток во второй раз. В прошлом году мы побывали в Запорожье. На этот раз центром проведения фестиваля выбрали Северодонецк. Выбрали не случайно, ведь этот город тоже пережил "русскую весну ", и в 2014 году, среди других населенных пунктов Луганщины и Донетчины, был освобожден украинскими военными от российских наемников ", - говорится в сообщении Украинского института национальной памяти.

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Лозунгом фестиваля стали слова "возвращаем свое". Имеется в виду возвращение территорий, людей и свободы на украинские земли. Фестиваль состоит из двух частей: лекционно-презентационной и музыкально-художественной.

"Именно национальная память превращает определенное сообщество на сознательную нацию. И именно поэтому наши враги делали все, чтобы уничтожить нашу национальную память, насаждая нам своих героев, свои памятники, свое понимание истории. Лозунг "возвращаем свое", которое сопровождает эту кампанию - он и об истории. Мы должны вернуть не только свою землю, но и собственных героев, собственное достоинство, собственное понимание прошлого и того, что происходит сейчас. От этого зависит и наша победа, и наше будущее ", - подчеркнул глава института Владимир Вятрович.

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