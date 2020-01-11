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суббота, 11 января 2020 23:13

Посуда и трубка - археологи показали находки на территории замка

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Археологи показали находки, которые обнаружили на территории Звягельского замка в Новограде-Волынском Житомирской обл.

В одном из шурфов нашли 196 артефактов, сообщает Житомирский областной краеведческий музей.

Обнаружили фрагменты венец, стенок, донышек и ручек глиняногй посуды XVII - XIX вв., обломки печных и декоративных изразцов, фрагмент чашечки табачной трубки, стеклянный шлак, куски бересты, фрагменты фарфоровых и стеклянных сосудов, железные кованые гвозди, лезвие ножа и стержень с заостренным концом, изделия из цветных металлов и гильз патронов, кости мелких и крупных животных.

"Во время зачистки на глубине 0,80 - 0,90 м от уровня современной поверхности удалось наткнуться на скопление разбросанных камней, а чуть ниже, в восточной части шурфа, и остатки собственно стены замка. Установлено, что на указанном участке внешнюю стену было разрушено и, возможно, разобрано сверху и на глубину 1,20 - 1,35 м ниже уровня современной поверхности", - добавляют в музее.

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Исследователи предполагают, что стену замка могли уничтожить в течение XVIII - XIX вв.

Автор: shotam.info
  Нашли старинные предметы
Нашли старинные предметы

Археологи обнаружили 1200-летнюю "копилку" гончара в городе Явное, Израиль. Внутри были 7 редких золотых монет. Керамическую сосуд нашли у печи гончара.

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