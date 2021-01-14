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Построили Пентагон

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Построили Пентагон
Пентагон построили во время Второй мировой войны Фото: pbs.twimg.com

В США 15 января 1943 завершили строить Пентагон. В самом большом в мире административном здании разместилось Министерство обороны США.

Ранее ведомство находилось в комплексе из 17 корпусов. Парламент решил выделить деньги на строительство единого комплекса обороны. Согласие на строительство дал президент Франклин Рузвельт. В 1941 началось строительство в Вашингтоне.

Через 16 месяцев монолитный дом возвели. Геометрически здание представляет собой правильный пятиугольник, длина стороны которого составляет ровно 281 м. Внутренняя площадь составляет более 0,6 млн кв. м.

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11 сентября 2001-го терористы врезались самолетом в Пентагон. Пострадало западное крыло, погибли 125 человек.

В Пентагоне есть внутренний двор, где есть продуктовый магазин, цветочные магазины, кафе и рестораны. Для подъезда к Пентагону было построено более 50 км дорог.

В здании проводятся экскурсии для широкой публики. Ежегодно его посещает около 100 тыс. человек.

Руководителем американского Федерального бюро расследований 15 июня 1924-го назначили Эдгара Гувера, который пробыл на этом посту до своей смерти 1972

Автор: Ольга Васькив
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