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Последний гетман отменил казацкие винокурни

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Последний гетман отменил казацкие винокурни
Граф Кирилл Разумовский 4 марта 1750 избран гетманом Украины. Фото: http: //dic.academic

На совете украинской старшины в Глухове граф Кирилл Разумовский 4 марта 1750 года избран гетманом Украины. Самого графа не было - его избрали заочно.

Кирилл Григорьевич Разумовский (1728-1803) происходил из семьи городового казака Григория Розума. В1731 году российский полковник Федор Вишневский забрал юношу в Петербург в хор при царском дворе. Красивого певца полюбила царевна Елизавета Петровна. Через несколько лет, уже под фамилией Разумовского, он стал управляющим двора и поместий царевны.

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Благосклонна к Украине Елизавета 5 июля 1747 года подписала указ "Об избрании в Малороссии гетмана за прежними правами и обычаями". Речь шла в нем и о фактическом назначении гетманом ее фаворита. Но Кирилл Разумовский не спешил менять бурную придворную жизнь на государственные заботы правителя. Дело затянулось на три года.

Наконец гетманом его "выбрали" без него: Разумовский был в Петербурге. К гетманской резиденции в Глухове дошел в июле следующего года. Он не любил этого города и сразу заявил о намерении перенести столицу в Батурин. Столичный архитектор шотландец Чарльз Камерон строил ему в там дворцовый комплекс.

Историки спорят, кем больше был Кирилл Разумовский: украинским гетманом или российским графом. В 1754 году он ликвидировал таможенные пошлины на российско-украинской границе. За это получил из прибылей пограничных таможен 50 тыс. руб. ежегодной компенсации в собственный карман. Планировал перевооружить армию по требованиям времени и заказал в Туле свыше 20 тыс. ружей. Построил текстильную фабрику в Батурине. 6 июля 1761 года из-за вреда здоровью общества своим универсалом запретил злоупотреблять винокурением в Гетманщине.

Новая царица Екатерина II заставила Кирилла Разумовского отказаться от гетманства. Ему было пожаловано чин генерал-фельдмаршала, обширные владения в Украине и пожизненное денежное содержание в размере 60 тыс, руб. ежегодно. 10 ноября 1764 объявлен манифест о ликвидации гетманства.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
марта

Последний гетман отменил казацкие винокурни

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