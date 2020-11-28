"Последние 15 лет поражают прогрессом" - историк оценил осведомленность украинцев о Голодоморе

Автор: Валерий Шмаков "Уже более 80 процентов украинцев не сомневаются, что Голодомор был геноцидом" - Андрей Козицкий

Среди украинцев осведомленность о Голодоморе достаточно высоая. В мире она меньше.

"Последние 15 лет поражают прогрессом в восстановлении памяти о трагедии. Уже более 80 процентов украинцев не сомневаются, что Голодомор был геноцидом, признают его преступлением. Меньшие успехи в распространении информации на международной арене", - сообщил историк Андрей Козицкий.

Ежегодно проводяь юбилейные траурные мероприятия. К ним нужно добавит последовательную институциональную работу. Ситуацию спасают дипломаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Должны осознать коллективную травму от Голодомора - историкиня

"Инициативу проявляет посол Андрей Мельник в Германии. Игорь Осташ работал в Канаде, а сейчас в Ливане. В обеих странах добился заметных результатов в информировании о Голодоморе. Историческая политика часто становится заложником политической целесообразности. Пропаганда истории у многих ассоциируется с правоцентристской партией. Когда к власти приходят их оппоненты, как во времена Януковича или сейчас, это внимание ослабевает", - сказал эксперт.

Полное интервью с Андреем Козицким читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября. В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.