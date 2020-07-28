Последнего кошевого атамана 25 лет держали в заключении

Петра Калнышевского отправили на Соловецкие острова. Фото: ПЦУ

28 июля 1776 года последнего украинского кошевого атамана Петра Калнышевского отправили на Соловецкие острова.

Там провел в заключении 25 лет.

Императрице Екатерине ІІ на него донес старшина Павел Савицкий. Написал в имперскую канцелярию еще в 1767-м. Заявил, что Калнышевский недоволен засильем сербов и вмешательством новороссийского губернатора в дела Запорожья. Что атаман хочет перейти под турецкий протекторат.

Калнышевского держали в каземате №15. Выделяли 1 рубль в сутки. Это в 40 раз больше, чем другим заключенным. На сэкономленные деньги он отремонтировал свой каземат. В 1792 году кошевого перевели в одинарную тюрьму возле Поварни.

Петру Калнышевскому запретили любую переписку и общение. Покидать маленькую камеру позволяли только на Пасху и Рождество. Он потерял зрение, оброс длинной бородой.

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Новый император Российской империи Александр Павлович 2 апреля 1801 года помиловал кошевого атамана по общей амнистии. Он получил право на свободный выбор места жительства. 111-летний мужчина остался монахом в монастыре. Умер на 113-м году жизни 12 ноября 1803-го. Похоронен во дворе Соловецкого монастыря. Сохранилась лишь могильная плита.

Императрица Екатерина II издала указ о ликвидации Запорожской Сечи 14 августа 1775-го. В нем отмечалось, что должно исчезнуть само название запорожских казаков. Высшую сечевую старшину, в частности последнего атамана Петра Калнышевского, репрессировали.