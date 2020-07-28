Последнего кошевого атамана 25 лет держали в заключении

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 468
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 648
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 468
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1017
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 846
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4446
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2340
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 990
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
9
11
4
4
13
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем
Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем
С узлами и иконами - как волыняне убегали от фронта во время Первой мировой
С узлами и иконами - как волыняне убегали от фронта во время Первой мировой
Видео
Все видео
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
В лесу нашли старинный бункер
В лесу нашли старинный бункер
Был купцом или ремесленником - воссоздали лицо мужчины, жившего 500 лет назад
Был купцом или ремесленником - воссоздали лицо мужчины, жившего 500 лет назад
Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории
Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 468
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 468
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 603
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 09:30

Последнего кошевого атамана 25 лет держали в заключении

  Комментировать
Последнего кошевого атамана 25 лет держали в заключении
Петра Калнышевского отправили на Соловецкие острова. Фото: ПЦУ

28 июля 1776 года последнего украинского кошевого атамана Петра Калнышевского отправили на Соловецкие острова.

Там провел в заключении 25 лет.

Императрице Екатерине ІІ на него донес старшина Павел Савицкий. Написал в имперскую канцелярию еще в 1767-м. Заявил, что Калнышевский недоволен засильем сербов и вмешательством новороссийского губернатора в дела Запорожья. Что атаман хочет перейти под турецкий протекторат.

Калнышевского держали в каземате №15. Выделяли 1 рубль в сутки. Это в 40 раз больше, чем другим заключенным. На сэкономленные деньги он отремонтировал свой каземат. В 1792 году кошевого перевели в одинарную тюрьму возле Поварни.

Петру Калнышевскому запретили любую переписку и общение. Покидать маленькую камеру позволяли только на Пасху и Рождество. Он потерял зрение, оброс длинной бородой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер последний казацкий атаман

Новый император Российской империи Александр Павлович 2 апреля 1801 года помиловал кошевого атамана по общей амнистии. Он получил право на свободный выбор места жительства. 111-летний мужчина остался монахом в монастыре. Умер на 113-м году жизни 12 ноября 1803-го. Похоронен во дворе Соловецкого монастыря. Сохранилась лишь могильная плита.

Императрица Екатерина II издала указ о ликвидации Запорожской Сечи 14 августа 1775-го. В нем отмечалось, что должно исчезнуть само название запорожских казаков. Высшую сечевую старшину, в частности последнего атамана Петра Калнышевского, репрессировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Последнего кошевого атамана 25 лет держали в заключении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Последнего кошевого атамана 25 лет держали в заключении

Паризький монумент зводили два десятиліття

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 30384
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 11988
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 11961
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 8290
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 6372
История
Паризький монумент зводили два десятиліття
Паризький монумент зводили два десятиліття
 Просмотров: 90
На строительстве детской площадки нашли древнюю церковь
На строительстве детской площадки нашли древнюю церковь Просмотров: 252
Ученых удивило содержание древних саркофагов
Ученых удивило содержание древних саркофагов Просмотров: 738
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
9
 Просмотров: 2682
Строители нашли саркофаг с золотой диадемой
Строители нашли саркофаг с золотой диадемой Просмотров: 900
Больше всего комментируют
30
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
18
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
6
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
3
Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе
3
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
Голосов: 250
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua