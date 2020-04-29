После массовых эпидемий Гавайи аннексировали

Гавайские острова насчитывают 137 островов и атоллов. Фото: https://unsplash.com

США официально аннексировали Гавайи 30 апреля 1900-го, объявив их своей "заморской территорией". Перед этим эпидемии болезней истребили почти все население островов.

Гавайские острова насчитывают 137 островов и атоллов. Тихоокеанские острова Гавайского архипелага заселены еще с XI-го века полинезийцами. Стали известны миру лишь после прибытия на них британского капитана Джеймса Кука в 1778 году. С конца XVIII века на островах часто бывали европейские и американские китобои и торговцы. В обмен на местные товары гавайские вожди стали требовать у иностранцев современное оружие - и получали его.

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Гавайское королевство десятилетиями успешно развивалось. В нем была создана фискальная система, армия, принимались законы. Начиная с 1820-х годов на острова стали массово переселяться американцы и выходцы из европейских стран. Через завезенные ими вирусы и инфекции умерла большая часть населения.

В 1875 году США заключили договор с Гавайями и согласовано размещение военно-морской базы США в Перл Харборе. В 1893 году королева Гавайских островов пыталась ограничить влияние США, но вынуждена оставить престол. Провозглашена Гавайская Республика, а в 1898 году - состоялась аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами. Вместе с суверенными правами передавалась территория, порты, военное оборудование и другое имущество.

После смерти короля Калакауа, 29 января 1891 его сестра Лидия Камекеха Лилиуокалани провозглашена королевой Гавайских островов. Она стала последним монархом этой страны.