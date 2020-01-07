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среда, 08 января 2020 08:21

После колядок гуцулы создали свою республику

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После колядок гуцулы создали свою республику
Войско Гуцульской Республики насчитывает 300-400 добровольцев. Туда берут только украинцев. Фото: unc.ua

В селе Ясиня нынешней Закарпатской области 8 января 1919 года колядники разоружили венгерских солдат и провозгласили Гуцульскую Республику.

Население Буковины и Закарпатья высказалось за вхождение в состав Западноукраинской Народной Республики. В начале ноября 1918 года создали отряд местной милиции, чтобы не допустить грабежей со стороны австро-венгерских солдат. Народное собрание жителей Ясиня и окружающих сел проголосовали за воссоединение закарпатской Гуцульщины с Украиной и выбрали Гуцульскую Народную Раду. В нее вошли 42 депутата, которых возглавил Степан Клочурак.

Гуцулы собирают свое войско на Рождество 1919-го. С утра Степан Клочурак и его товарищи ходят по домам с колядками. После пения рассказывают крестьянам о своем плане. В течение дня к восстанию присоединяются 86 человек. Из Коломыи до Ясиня прибывает поезд. Там подмога от ЗУНР – 23 воина. За два часа украинцы захватывают все стратегические пункты села – железнодорожную станцию, почту и сельскую администрацию. Обходится без жертв. Провозглашают собственное государство – Гуцульскую Республику.

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Общественный суд вел староста города. Виновным присуждал в течение нескольких дней помогать нуждающимся – рубить дрова вдовам, немощным и сиротам. Школы в республике были украинские, действовал народный хор, а в Народном доме гражданам читали лекции на различные интересные темы. Дипломатические связи мини-государство поддерживало только с Западноукраинской Народной Республикой. В течение первой половины 1919 года в Ясиня и окрестностях действует полноценное государство. Войско – 300–400 добровольцев. Туда берут только украинцев. Министром войны, а следовательно и фактическим президентом республики, становится Степан Клочурак (1895–1980). Официальный язык – украинский.

10 сентября 1919-го, согласно Сен-Жерменскому договору, территория Гуцульской Республики вошла в состав Чехословакии. После Второй мировой войны территория оказывается в составе Советского Союза.

Австрийский император Фердинанд I 15 мая 1848-го отменил крестьянские повинности в Галичине.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
января

После колядок гуцулы создали свою Республику

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