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понедельник, 23 августа 2021 08:20

Поражение в самой большой битве стало для немцев приговором

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Поражение в самой большой битве стало для немцев приговором
После Курской битвы 1943 года соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии. Фото: РИА

Поражением немцев закончилась 23 августа 1943-го Курская битва. Считается самой битвой в истории с применением бронетанковых сил. Продолжалась 50 дней.

Летом 1943 года немцам удалось сосредоточить мощные силы на Восточном фронт чтобы нанести удар по советским войскам. Хотели уничтожить на Курской дуге - выступлении на линии фронта, силы Красной армии. Для проведения операции "Цитадель" германское командование сосредоточило на участке 50 дивизий, из них 18 танковых и моторизованных. Было около 900 тыс. человек, 10 тыс. орудий и минометов, около 2,7 тыс. танков и более 2 тыс. самолетов.

5 июля немцы начали наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. Битва длилась полтора месяца. Советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами воздушных армий, авиации дальнего действия, отвергли противника на запад на 140-150 км, овладели Орлом, Белгородом и Харьковом.

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По данным советских источников, вермахт потерял в Курской битве 30 дивизий, более 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков. Потери советских войск превзошли немецкие: 863 тыс. человек. Под Курском Красная Армия потеряла около 6 тыс. танков.

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии. 6 ноября 1943-го освобожден Киев, а до конца года - вся Левобережная Украина, Северный Кавказ и началось освобождение Правобережной Украины и Крыма.

Советские войска полностью окружили Берлин 25 апреля 1945-го. В битве за город приняли участие около 3,5 млн.человек, 52 тыс. орудий, 7750 танков и 11 тыс. самолетов. Первая волна советских войск армии была более дисциплинированная и послушная. Однако, вторая - более заинтересована не в борьбе с вермахтом, а с гражданским населения. Советские солдаты искали в гражданских оружие, алкоголь и часы. За отказ сдавать часы расстреливали.

2 мая немецкий офицер-переговорщик Вейдлинг в сопровождении трех немецких генералов перешел линию фронта и сдался в плен. Через час он написал приказ о безоговорочной капитуляции. Германия потеряла возможность к организованному сопротивлению и вскоре капитулировала.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
23
августа

Поражение в самой большой битве стало для немцев приговором

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