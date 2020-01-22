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среда, 22 января 2020 11:22

Поляки выступили против власти

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Поляки выступили против власти
В Польше началось национально-освободительное восстание Фото: cdiak.archives.gov.ua

Восстание в Польше вспыхнуло 22 января 1863-го. Его частично поддержали украинцы, литовцы и белорусы.

Причиной стало стремление польской элиты получить национальную независимость и восстановить государственность, которой ее лишили еще с 1772-го. Тогда за 20 лет земли Польши разделили между собой Росийская, Австрийская империи и Королевство Пруссия.

Первую попытку восстановления государственности поляки осуществили в 1830-х. Выдвинули порабощенным Россией народам лозунг: "За нашу и вашу свободу!", Но украинцы не восприняли его. Помнили барский гнет Речи Посполитой. Тогда они сами записывались в российские карательные отряды с надеждой на щедрые благодарности от царя и дворян. Но после подавления восстания ничего не получили.

На этот раз в Польше сложились 2 политические лагеря "белых" - умеренных и "красных" - радикальных. Последние образовали Центральный Национальный Комитет под руководством военного Ярослава Домбровского и сговорились с российскими демократами. Комитет предусматривал, что восстание в Польше даст толчок для общероссийской революции, избавит страну и повалит самодержавие. Герб избрали триединый - с изображением польского орла, литовского всадника и украинского Архангела Михаила, что символизировало единение трех народов Речи Посполитой.

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ЦНК образовал Национальное Правительство и тайные комитеты в частности на Правобережной Украине и 22 января объявил о начале восстания. Успешных боевых и партизанских действий против российских войск провести не удалось. В феврале 1863-го к подавлению восстания присоединилась Пруссия, а в начале сентября российские войска подавили его в Белорусских губерниях. Украинцы, в большинстве своем, также не поддержали восстание. Не разделяли посягательств шляхты на украинские земли.

Россияне применяли репрессии и террор. Казнили даже священников. Чтобы окончательно лишить повстанцев крестьянской поддержки, в марте 1864-го условия отмены крепостного права для крестьян Правобережья, Беларуси и Литвы сделали выгоднее чем на других землях империи. Восстание быстро пошло на убыль. Россия ликвидировала остатки автономии Польши, а тысячи участников казнили или отправили в русскую армию.

12 февраля 1798 года в Петербурге умер последний король Речи Постолитой 66-летний Станислав II Август. У него случился инсульт. По требованию российской императрицы Екатерины II он был вынужден отречься от престола и переехал в Петербург, где жил на выделенную ему пенсию без права выезжать за границу.

Одним из крупнейших достижений Станислава II Августа был созыв четырехлетнего Сейма и принятия 3 мая 1791 первой конституции. Некоторые считают, что он несет ответственность за разграничение Польши и потерю суверенитета Речью Посполитой. Оставил след в истории и тем, что боролся за реформы, правда, неудачно.

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Дата
22
января

Поляки выступили против власти

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