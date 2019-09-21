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суббота, 21 сентября 2019 10:43

Поляки пережили самую позорную событие в истории

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Поляки пережили самую позорную событие в истории
Картину "Битва под Пилявцами" написал Мирослав Добрянский Фото: ukurier.gov.ua

Под селом Пилявцы - теперь Старосинявский район Хмельницкой области, 21 сентября 1648 началась битва поляков с войском Богдана Хмельницкого. Завершилась победой казаков. Доминик Острожский по этому поводу писал: "Это позорная событие для Речи Посполитой".

Сначала поляки начали штурм украинского лагеря и сумели отбросить казацкие заставы, оборонявших плотину через реку Икву. Заняли плацдарм для дальнейшего наступления.

В течение второго дня казацкая пехота отбила свои позиции на дамбе. В ночь на 23 сентября 1648 в казацкий лагерь прибыл на помощь четырёхтысячных отряд буджакских татар, возглавляемый Айтимир-мурзой и Адлает-мурзой. Утром украинская армия выстроилась на поле боя. Первыми нанесла удар благородная конница. Выдержав мощный натиск вражеских хоругвей, украинская пехота при поддержке артиллерии начала контрнаступление. Казацкие полки быстро полностью овладели плотиной, перешли на левый берег и начали строиться в боевые порядки.

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Не выдержав напора и поддавшись всевозрастающей панике, войска Речи Посполитой начали беспорядочно отступать. Чтобы избежать полного разгрома, командование Речи Посполитой отозвало с поля боя все подразделения и распорядилось подготовиться к уходу лагерем.

Историк Тарас Чухлиб нашел первый реестр гетманов Войска Запорожского в Варшавском Архиве Главном Актов Древних. Документ датируется 1680-ми.

В нем старший сын проводника национально-освободительной войны Тимофей Хмельницкий записанный как гетман. В списке он идет за Иваном Выговским (1658 - 1659). Тимофей погиб под Сучавой - теперь в Румынии, от смертельного ранения в 1653-м. Он никогда не упоминался с этой титулатурой

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Дата
21
сентября

Поляки пережили самую позорную событие в истории

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