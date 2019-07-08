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понедельник, 08 июля 2019 13:54

Поля и озера - как 200 лет назад выглядели Позняки
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В сети появились уникальные негативы села Позняки, теперь жилой массив Киева, датированные 1939-м. Первые письменные упоминания о селе относятся ко второй половине XVI в.

Название села произошло от фамилии Позняк - его носили владельцы древнего поселения Паньковщина, братья Моисей и Леонтий. В 1631-м село стало собственностью киевского митрополита Петра Могилы, а впоследствии - Киево-Братского монастыря, сообщает Was Media.

Согласно переписи 1897-го, в Позняках было 93 двора и около 1 тыс. населения. Людей становилось все больше и в 1920-х село разделилось на Старые и Новые Позняки.

Автор: goskatalog.ru
  Групповой портрет детей деревни Старые Позняки.
Групповой портрет детей деревни Старые Позняки.

Автор: goskatalog.ru
  Женщины в украинских костюмах на дороге в деревне Позняки.
Женщины в украинских костюмах на дороге в деревне Позняки.

Автор: goskatalog.ru
  Общий вид деревни Позняки.
Общий вид деревни Позняки.

Автор: goskatalog.ru
  Общий вид деревни Позняки.
Общий вид деревни Позняки.

Автор: goskatalog.ru
  Общий вид деревни Позняки.
Общий вид деревни Позняки.

Автор: goskatalog.ru
  Общий вид деревни Позняки.
Общий вид деревни Позняки.

Автор: goskatalog.ru
  Групповой портрет детей деревни Старые Позняки.
Групповой портрет детей деревни Старые Позняки.

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В интернете опубликовали фотографии времен Первой мировой войны, сделанные на территории села Поморяны современного Золочевского района Львовской области. До Первой мировой село входило в состав Австро-Венгерской империи. Во время российской оккупации 1914-го в Поморянах был православный священник, который при отступлении войска забрал из местной церкви все ценности, а царская армия забрала колокола с колокольни.

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Дата
08
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