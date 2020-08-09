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вторник, 11 августа 2020 08:20

Польскую операцию проводили тайно

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Польскую операцию проводили тайно
Среди осужденных поляков был 4991 этнический украинец. фото https://www.dw.com/ru

Народный комиссар внутренних дел СССР Николай Ежов 11 августа 1937-го подписал приказ "О ликвидации польских диверсионно-шпионских групп и организаций Польской военной организации". Началась Польская операция НКВД. Арестованы 140 тыс. граждан польской национальности, 111 тыс. были убиты.

5 августа 1937-го считают началом так называемого Большого террора. За два года в СССР арестовали не менее 170 тыс. человек. Более 700 тыс. из них были казнены. "Польская операция" - крупнейшая среди других операций того времени в СССР: немецкой, румынской, литовской, эстонской и финской. Перед тем работники НКВД вывезли в Казахстан 15 тыс. польских и немецких семей из приграничных западных областей.

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По данным переписи 1937 года, всего в СССР проживали 636 220 поляков, из них в УССР - 417 613, в БССР - 119 881, в РСФСР - 92 0786. В Украине и в Беларуси более двух третей поляков жили в сельских районах. Еще в начале 1930-х здесь действовали более 150 польских сельсоветов. Особенно много поляков проживало в Каменец-Подольской Житомирской и Винницкой областях Украины. В РСФСР наибольшее количество поляков проживала в Ленинградской и Московской областях и в Западной Сибири.

По приказу создавали особый внесудебный орган - "двойку", в которую входила комиссия Наркома внутренних дел СССР и прокурор СССР. Вводили "альбомный порядок" оформления дел, согласно которому рассмотрение дел проводили заочно по спискам, сшитыми в альбомы. Больше всего пострадали представители польской диаспоры, которые работали в военно-стратегических отраслях, и польские культурные сообщества.

Среди осужденных поляков был 4991 этнический украинец. Хотя эта операция и не единственным мероприятием НКВД национального характера, она отмечалась большими масштабами геноцида.

Чрезвычайные "тройки" НКВД 30 июля 1937-го получили право выносить смертные приговоры "врагам народа". Тогдашний нарком внутренних дел СССР Николай Ежов подписал указ N00447. Так был дан старт "большой чистке" 1937-1938 годов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
августа

Польскую операцию проводили тайно

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