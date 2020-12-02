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среда, 02 декабря 2020 11:08

Польша и Канада признали независимость Украины

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Польша и Канада признали независимость Украины
Первыми независимость Украины признали Канада и Польша. Фото: "Украинский репортер"

2 декабря 1991 года Польша и Канада признали независимость Украины.

Они стали первыми странами, которые сделали это. 1 декабря 1991 прошел Всеукраинский референдум. На нем 90,32% граждан поддержали независимость Украины.

"Нам очень хотелось первыми признать независимость Украины. Помню, что референдум проходил в выходные, и мы сделали все возможное, чтобы дипломатическая нота польского МИД с признанием суверенной Украины была направлена ​​из Варшавы быстрее", - вспоминал глава польского правительства в 1991 году Ян-Кшиштоф Белецкий.

Президент Польши Лех Валенса направил поздравления в адрес новоизбранного президента Украины Леонида Кравчука.

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3 и 4 декабря Украину признали Венгрия, Литва и Латвия, 5 декабря Россия. До 1993-го около 130 государств.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины и выборы 1-го президента Украины состоялись 1 декабря 1991 года. В бюллетене референдума разместили текст Акта провозглашения независимости, принятого 24 августа 1991-го.

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Дата
02
декабря

Польша и Канада признали независимость Украины

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