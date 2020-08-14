Польща и Литва заключили союз

Памятник Владиславу II Ягайло и королеве Ядвиге установленный в Кракове Фото: vkurier.by

Королевство Польское и Великое княжество Литовское подписали в Крево соглашение о династическом союзе 14 августа 1385 года. В историю вошло под названием Кревская уния.

Предпосылкой к заключению стала сложная политическая ситуация. Польша и Литва страдали от экспансии Тевтонского ордена. Правящие круги надеялись остановить ее, вернуть утраченные земли и закрепить за собой существующие. Также внутри Литвы продолжалась острая борьба за власть.

В Кревском замке - теперь в Беларуси, в присутствии польских послов, великий князь литовский Ягайло пообещал принять католицизм и распространить его на население Литвы. Присоединить к Польше подвластные земли Литвы и Руси "на вечные времена".

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Уже в начале 1386-го Ягайло избрали королем Польши в Люблине. Новый властитель принял католицизм и имя - Владислав II. Женился на наследнице польского престола Ядвиге. Ее бывшему мужу герцогу Австрии Вильгельму обязался выплатить 200 тыс. золотом за нарушение брачного соглашения. Потом Владислав II взялся за окатоличивание Литвы.

Уния усилила позиции обоих государств, впрочем вызвала противодействие некоторых литовских и украинских государственников, не желавших терять самостоятельность и переходить в другую веру. Не восприняло ее и население, предвидя усиление феодального гнета, в частности польского.

Позже против унии выступил двоюродный брат Ягайло Витовт, которому удалось добиться с королем компромисса и сохранить самостоятельность страны.

Вблизи сел Грюнвальд и Танненберг, сейчас это территория Польши 15 июля 1410 го состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенным польско-литовско-украинской армией. Литва хотела вернуть захваченные Жемайтийского земли. Противники встретились у озера Лубень. Битва продолжалась 3 часа. Победу одержала союзная армия, разгромленных тевтонцев преследовали до вечера.