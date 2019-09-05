Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Фото Юрия Литвина сделанное в 1958-м фото: istpravda.com.uа

Диссидент-политзаключенный Юрий Литвин погиб в трудовом лагере в Перми 5 сентября 1984-го. Накануне его нашли в камере с разрезанным животом.

Ещё 21 августа Литвин постучал в камеру правозащитника Михаила Горыня и рассказал ему, что не может ходить и ничего не видит. Получил освобождение от работы у врача, пишет Историческая Правда.

За 2-е суток сокамерник Ашот рассказал другим узникам, что Литвина вынесли на носилках. Он лежал под одеялом и бредил, спрашивая: "Зубы принесли?". Врачи не пришли на вызов. Не отреагировал на просьбы о помощи и начальник лагеря. В 12 часов когда заключенные вернулись на обед Юрий Федоров поднял одеяло и увидел разрезанный живот с органами наружу.

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"Умереть ему мы, конечно, не дадим", - сказал начальник особого отделения Александр Долматов, за день до смерти мужчины.

О последних минутах жизни Литвина рассказали кагебисты политзаключенным позже. Причиной смерти признали не живот, а почки. Они затекли от лежания на спине и отказали. 40 дней проводили в День советского политзаключенного - 30 октября. Через год в этот же день будут проводить 40 дней за Василием Стусом.

Украинского поэта и правозащитника Юрия Литвина арестовали 5 июля 1979-го. Писателя обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде". Приговорили к 15 годам ссылки. Замучен в русском концлагере в Перми. До этого поэта арестовывали трижды: в 1953, 1956 и 1974-м. Аресты проходили за "интерес к украинской культуре".