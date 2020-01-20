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понедельник, 20 января 2020 18:07

Покрытая золотом и писаная на персидском - нашли похищенную книжку стоимостью миллион евро

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В Лондоне нашли украденную рукопись XV в. сборника стихов персидского поэта Хафиза. Ее стоимость оценивается в миллион евро.

Книжку обнаружил нидерландский искусствовед и арт-детектив Артур Бранд. Ее и еще сотни предметов похитили в 2007-м в Мюнхене из частной коллекции иранца Джафара Гази после его смерти. Часть нашли немецкие правоохранители, но рукописи среди них не было. Артур потратил более 10 лет и обнаружил в Великобритании. Ее передал через посредника последний владелец, сообщает The Times.

Рукопись датируется 1462-1463 годами, страницы и текст инкрустированы золотом.

Одновременно с Брандом и немецкой полицией сборник искали и иранские правоохранители, обращались к ним за информацией. Бранд передаст рукопись немцам.

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Автор: art-crime.blogspot.com
  Нашли похищенyю у коллекционера персидскую рукопись XV в.
Нашли похищенyю у коллекционера персидскую рукопись XV в.

Автор: art-crime.blogspot.com
  Нашли похищенyю у коллекционера персидскую рукопись XV в.
Нашли похищенyю у коллекционера персидскую рукопись XV в.

В 2016 году в музей Западной Фрисландии в нидерландском городе Хорн поступили от Украины пять украденных 11 лет назад картин. Предметы искусства нашли украинские правоохранители на территории страны. Представитель музея Западной Фрисландии Артур Бранд заявлял, что коллекция из 24 похищенных картин находится у батальона ОУН, который пытался выторговать за эти полотна 50 млн евро.

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