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среда, 17 февраля 2021 08:21

Покорили Эверест

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Покорили Эверест
Кшиштоф Велицки и Лешек цихи пысля экспедиции на Эверест. Фото: Wydawnictwo Sport i Turystyka

Польские альпинисты 17 февраля 1980-го впервые зимой сошли на высочайшую вершину мира - гору Эверест. Температура на пике была -50°С.

В 1953-м новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и непалец Тенцинг Норгей поднялись на гору Эверест высотой 8848 м. Затем высотные альпинисты переключился на подъемы на гору в зимнее время. Поляки Кшиштоф Велицки и Лешек Цихи вошли в состав первой зимней экспедиции на Эверест под руководством Анджея Завада.

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Поднимались юго-восточным гребнем. Сделали это в последний день срока действия разрешения местных властей на право штурма вершины. На вершине поляки нашли записку, которую оставил американец Рэй Джинет. Он 1979-го погиб во время спуска. Смысл такой: "Если хотите развлечься, позвоните Пат Рукер 274-2602 Анкоридж, штат Аляска, США". Это был телефон проститутки.

Поляки на горе оставили розарий и деревянный крестик, освященный Папой Римским. Руководитель экспедиции прислал телеграмму с информацией о достижениях вершины. Папа первым направил приветственное письмо.

Из лагеря на высоте 8120 м британский школьный учитель Джордж Мэллори и студент Оксфорда Эндрю Ирвин 8 июня 1924 начали восхождение на вершину горы Эверест в Гималаях. Тогда их видели в последний раз. Тело Миллера нашли через 75 лет в мерзлоте у вершины.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
февраля

Покорили Эверест

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