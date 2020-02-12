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среда, 12 февраля 2020 17:34

Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
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Софус Тромгольт с аппаратурой готовится фиксировать полярное сияние
Фото: facebook.com/OlesSanin/
Показали, какими были жители Лапландии 138 лет назад
Показали, какими были жители Лапландии 138 лет назад
Показали, какими были жители Лапландии 138 лет назад
Показали, какими были жители Лапландии 138 лет назад

Показали фото жителей поселка Кёутукейну, что в Лапландии, сделанные в конце XIX в. фотографом Софусом Тромгольтом.

"Его фотографии признали одной из самых важных фотоколлекций на земле и причислили к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Астрофизик приехал в Северную Норвегию в 1882-м, чтобы исследовать полярное сияние. У него была фотокамера, и пока не удавалось зафиксировать небесный феномен, он фотографировал лапландцев - жителей заполярных поселков", - пишет в Facebook режиссер Олесь Санин.

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В 2019 году в Осло, Норвегия, выпустили первую книгу, посвященную его фотографиям, - "Софус Тромгольт: Звездный человек". Издание на английском языке содержит фото и портреты.

Показали фото жителей Бессарабии в конце XIX - начале XX в.

В 1897 году в Бессарабской губернии, включавшей в себя всю современную Молдавию и часть современных Одесской и Черновицкой областей, проживали 1,9 млн человек.

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