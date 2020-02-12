Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии

Фото: facebook.com/OlesSanin/

Показали фото жителей поселка Кёутукейну, что в Лапландии, сделанные в конце XIX в. фотографом Софусом Тромгольтом.

"Его фотографии признали одной из самых важных фотоколлекций на земле и причислили к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Астрофизик приехал в Северную Норвегию в 1882-м, чтобы исследовать полярное сияние. У него была фотокамера, и пока не удавалось зафиксировать небесный феномен, он фотографировал лапландцев - жителей заполярных поселков", - пишет в Facebook режиссер Олесь Санин.

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В 2019 году в Осло, Норвегия, выпустили первую книгу, посвященную его фотографиям, - "Софус Тромгольт: Звездный человек". Издание на английском языке содержит фото и портреты.

Показали фото жителей Бессарабии в конце XIX - начале XX в. В 1897 году в Бессарабской губернии, включавшей в себя всю современную Молдавию и часть современных Одесской и Черновицкой областей, проживали 1,9 млн человек.