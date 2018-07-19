Показали уникальные фото с похорон Евгения Коновальца

19 июля Музею освободительной борьбы им. Степана Бандеры в Ивано-Франковске подарили две фотографии похорон проводника ОУН Евгения Коновальца.

Директор музея Ярослав Коретчук рассказал, что существует три фотографии с похорон Евгения Коновальца . Одну он смог приобрести. О других две написал пост в соцсети, передает "Місто".

"Я случайно попал на них на антикварном рынке во Львове. Одну смог приобрести, а еще две остались. Я сохранил контакты продавца и не зря, ведь впоследствии господин Игорь Макарук вызвался их выкупить у продавца", - рассказал Коретчук.

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Меценат Игорь Макарук приобрел две уникальные фотографии с похорон и передал музею.

Фото используют для создания Музея-комнаты Евгения Коновальца.







Деятельность Коновальца вызвала интерес к нему в НКВД. Иосиф Сталин считал Евгения Коновальца своим личным врагом. Еще в течение 1920-х годов произошло несколько покушений на Евгения Коновальца. Их пытались осуществить различные агенты советских спецслужб. А 1933 в Москве под личным наблюдением Сталина был разработан план спецоперации под кодовым названием "Ставка". Исполнителем покушения стал агент советской службы внешней разведки Павел Судоплатов. Поэтому о ходе операции информировали лично Сталина.