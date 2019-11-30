Показали старинные фото выступления циркачей во Львове

Фото: Архив Львовского цирка

В интернете опубликовали фото гастролей румынского цирка во Львове в апреле 1982 года.

"На этот раз румынские друзья привезли к нам цирковое шоу "Арлекино" - программу яркую, своеобразную, жизнерадостную. В спектакле действительно есть Арлекино - весельчак, задира, способный на любые странные выходки. Роль эту исполняет артистка Рузибея, разносторонняя, вычурная, темпераментная", - писала газета "Свободная Украина", передают "Фотографии старого Львова".

В шоу принимали участие акробаты, клоуны, иллюзионисты и дрессировщики.

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"Точный, холодный расчет в сочетании с артистизмом, мастерством исполнения приносят успех участникам воздушного полета Гане, канатоходцам Кристия, эквилибристам на першах Думитраке. Тепло встречают зрители вольтижеров на лошадях Браер, гимнастку на корд де парель Панайтеску, акробатов Билля, жонглера Августина, воздушную гимнастку Альдези, дрессировщицу голубей и собачек Тотх, эксцентриков с бадминтоном Тония", - было написано в газете.

Показали празднования дня октябрьского переворота во Львове в советские времена. Люди с флагами и плакатами шли по проспекту Свободы. В те времена он был проспекту Ленина.