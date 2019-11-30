 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 1125
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3339
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 315
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2764
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1170
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1071
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 990
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Фото
Все фото
10
30
21
18
10
Показали старинные фото выступления циркачей во Львове
Показали старинные фото выступления циркачей во Львове
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Возрожденная из пепла - как изменялась Варшава после войны
Возрожденная из пепла - как изменялась Варшава после войны
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Со взрослыми взглядами и без игрушек - какими были дети в 1930-х годах
Со взрослыми взглядами и без игрушек - какими были дети в 1930-х годах
Видео
Все видео
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 882
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3339
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6651
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2997
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 270
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
суббота, 30 ноября 2019 23:13

Показали старинные фото выступления циркачей во Львове
10

  Комментировать

Выступление румынского цирка во Львове
Фото: Архив Львовского цирка
Выступление румынского цирка во Львове
Выступление румынского цирка во Львове
Выступление румынского цирка во Львове
Выступление румынского цирка во Львове

В интернете опубликовали фото гастролей румынского цирка во Львове в апреле 1982 года.

"На этот раз румынские друзья привезли к нам цирковое шоу "Арлекино" - программу яркую, своеобразную, жизнерадостную. В спектакле действительно есть Арлекино - весельчак, задира, способный на любые странные выходки. Роль эту исполняет артистка Рузибея, разносторонняя, вычурная, темпераментная", - писала газета "Свободная Украина", передают "Фотографии старого Львова".

В шоу принимали участие акробаты, клоуны, иллюзионисты и дрессировщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали советские фото туристических мест Львовщины

"Точный, холодный расчет в сочетании с артистизмом, мастерством исполнения приносят успех участникам воздушного полета Гане, канатоходцам Кристия, эквилибристам на першах Думитраке. Тепло встречают зрители вольтижеров на лошадях Браер, гимнастку на корд де парель Панайтеску, акробатов Билля, жонглера Августина, воздушную гимнастку Альдези, дрессировщицу голубей и собачек Тотх, эксцентриков с бадминтоном Тония", - было написано в газете.

Показали празднования дня октябрьского переворота во Львове в советские времена. Люди с флагами и плакатами шли по проспекту Свободы. В те времена он был проспекту Ленина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали старинные фото выступления циркачей во Львове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 26658
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 18855
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 14040
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ Просмотров: 7461
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 6156
История
Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою
Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою
 Просмотров: 981
В Польше переименовали улицу, названную в честь украинца
В Польше переименовали улицу, названную в честь украинца Просмотров: 837
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 26658
Под изображением девушки обнаружили портрет королевы
Под изображением девушки обнаружили портрет королевы Просмотров: 441
Писателя обвинили в убийстве высокопоставленного
Писателя обвинили в убийстве высокопоставленного
 1 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
4
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
3
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
Пашинскому продлили арест на следующий год
Голосов: 354
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua