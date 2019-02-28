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четверг, 28 февраля 2019 12:44

Показали прижизненные портреты Ивана Мазепы
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Историк разыскивает настоящие портреты Мазепы
Фото: Укрінформ
Историк разыскивает настоящие портреты Мазепы
Историк разыскивает настоящие портреты Мазепы
Историк разыскивает настоящие портреты Мазепы

Историк и журналист Сергей Павленко представил в Чернигове новую книгу "Иван Мазепа. Прижизненные изображения гетмана и его приближенных".

Работа посвящена 380-летию со дня рождения Ивана Мазепы. Он родился 20 марта 1639 на хуторе Мазепинцы в современном Белоцерковском районе Киевской области, сообщает Укринформ.

"Это - книга-дискуссия, в которой рассматривается 38 прижизненных изображений гетмана Мазепы - разного формата и разных стилей. Каждому посвящен раздел, в котором я аргументирую, почему считаю это изображение прижизненным", - рассказал Павленко.

Около 10 изображений гетмана историк нашел в Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры. Там Мазепа представлен в образах апостолов и пророков. Впервые эти рисунки Павленко увидел, когда исследовал изданый в Лавре каталог. Узнав из многих лиц Мазепу и десятка два его близких, пошел в храм с профессиональным фотографом.

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Павленко просматривал старинные печатные книги, в частности выданные во времена Мазепы, анализировал, сравнивал рисунки и, в конце концов, выделил те, которые считает прижизненными.

В мире существует около 400 портретов, гравюр и других изображений гетмана Мазепы. Однако большинство из них, говорит исследователь, является плодом творческой фантазии художников.

12 прижизненных портретов Ивана Мазепы нашли украинские историки. На них он не похож на изображение на 10-гривневых купюрах и на иллюстрации в учебниках по истории.

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