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суббота, 05 мая 2018 23:13

Показали подборку фото танцовщиц 19 в.
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Российские танцовщицы 19 века
Фото: Cameralabs
Российские танцовщицы 19 века
Российские танцовщицы 19 века
Российские танцовщицы 19 века
Российские танцовщицы 19 века

Фотограф Карл Бергамаско занимался фотографированием танцовщиц.

С 1850-х годов он увлекся фотографией. Открыл в Петербурге собственно фотоателье.

В 1863 году в Российской Империи Бергамаско получил титул "фотографа Императорских театров". Создал серию фотографий российских танцовщиц.

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Бергамаско в 1896 году собирался снимать коронацию Николая II, но не дожил до нее несколько дней.

В Тихом государственному архиву - Österreichisches Staatsarchiv, хранятся фотографии Одессы. Их сделали австрийские фотографы весной 1918 года.

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