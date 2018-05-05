Показали подборку фото танцовщиц 19 в.

Фотограф Карл Бергамаско занимался фотографированием танцовщиц.
С 1850-х годов он увлекся фотографией. Открыл в Петербурге собственно фотоателье.
В 1863 году в Российской Империи Бергамаско получил титул "фотографа Императорских театров". Создал серию фотографий российских танцовщиц.
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Бергамаско в 1896 году собирался снимать коронацию Николая II, но не дожил до нее несколько дней.
В Тихом государственному архиву - Österreichisches Staatsarchiv, хранятся фотографии Одессы. Их сделали австрийские фотографы весной 1918 года.
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