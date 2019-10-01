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вторник, 01 октября 2019 17:48

Показали первых женщин-фотографов
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Фото женщин-фотографов в XIX в.
Фото: Facebook
Фото женщин-фотографов в XIX в.
Фото женщин-фотографов в XIX в.
Фото женщин-фотографов в XIX в.
Фото женщин-фотографов в XIX в.

В интернете показали фотографии женщин, которые в XIX в. занимались фотографированием.

Фотография быстро стала модным хобби. Первые фотографы делали фотографии на громоздкие аппараты и самостоятельно проявляли их, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

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Первые фотографини жили на севере Европы. Имели студии во Франции, Германии, Дании и Швеции в 1840-х годах. В Англии женщины из аристократических семей начали заниматься фотоискусством в 1850-х годах.

Как собак-пастухов овчарок знали еще в Европе в период средневековья. В отдельную породу их выведут только в конце XIX в. в Германии.

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