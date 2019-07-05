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Показали оружие, которое боялись европейские армии

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Показали оружие, которое боялись европейские армии
Макуауитль - древнее оружие ацтеков. Фото: Pikabu.ru

В ходе завоевания Америки испанскими конкистадорами местные цивилизации мало что могли им противопоставить. Единственным оружием, которое действительно пугало испанцев был обсидиановый меч - макуауитль.

Испанские завоеватели встретили изящную ацтекскую культуру в XVI в. Именно тогда они впервые высадились на берегах Мексики. Стальное оружие, доспехи и лошади европейцев позволили им доминировать над туземцами. Но культура воинов-ацтеков имела собственное уникальное оружие, которое поражало конкистадоров. Испанцы познакомились с ацтекскими луками, стрелами, копьями и щитами - никаких препятствий это не вызвало. Однако макуауитль пугал завоевателей.

Меч представлял собой обычный кусок дерева в форме современной крикетной биты. Был плоским и широким. Имел стройную и длинную рукоятку. Вырезался из дуба или сосны. Лезвие формировали из прочного обсидиана. Длина меча составляла от 0,5 до 1 м., сообщает The Ancient Origins

Макет оружия протестировали на манекене в США в шоу Man At Arms: Art of War.

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"Куски обсидиана (вулканического стекла) имели длину около 4 см. Прикреплялись вдоль краев естественным клеем - битумом. Это и делало оружие таким грозным", - говорит историк Марк Обрегон.

"У них есть такие мечи из дерева. Держатся за них двумя руками, но имеют они недолгую рукоятку: примерно три пальца в ширину. - писал один из солдат Эрнана Кортеса 1520-го. - Однажды я видел, как индейцы воевали с соседями. Индеец сделал такой удар в грудь противника, что открылись все его внутренности и он скончался на месте. В тот же день видел индейца, который ударил в шею коня и тот упал мертвым у его ног ".

Плоская сторона деревянного оружия служила для нелетальных ударов. Ацтеки были известны тем, что забирали живых заключенных и приносили их в жертву, чтобы успокоить богов.

Несмотря на воспоминания об этом оружии, антропологи скептически относятся к его мощи. Убеждены, что оно не способно пробить железный доспех.

Испанские конкистадоры во главе с Фернандо Кортесом причалили 13 марта 1519 года на побережье Мексики. Эту дать считают началом упадка Ацтекской империи.

Официально поход называют христианским - будто бы хотят обратить индейцев в католическую веру. Участников захватнических походов называют конкистадорами. Они отправлялись в Америку после ее открытия, чтобы захватить эти земли и поработить местное население.

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