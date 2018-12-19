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среда, 19 декабря 2018 23:13

Показали неразграбленную египетскую гробницу
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В Египте нашли гробницу
Фото: Reuters
В Египте нашли гробницу
В Египте нашли гробницу
В Египте нашли гробницу
В Египте нашли гробницу

В Египте нашли гробницу верховного жреца, которая оставалась нетронутой в течение 4400 лет.

Усыпальница жреца является частью большого некрополя в Саккаре, сообщает сообщает ВВС. Украина.

Ученые планируют расшифровать иероглифы, которыми расписаны стены усыпальницы. На фресках в захоронении изображен верховный жрец по имени Ватайе, его мама, жена и другие родственники.

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Археологи надеются продолжить раскопки в ближайшее время. Хотят выявить саркофаг с остатками самого жреца.

В Египте археологи обнаружили коллекцию мумифицированных кошек и жуков-скарабеев. Их нашли среди артефактов, обнаруженных в 7 гробницах на краю комплекса пирамиды Кинга в древнем некрополе Саккара

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