Показали неразграбленную египетскую гробницу

Фото: Reuters

В Египте нашли гробницу верховного жреца, которая оставалась нетронутой в течение 4400 лет.

Усыпальница жреца является частью большого некрополя в Саккаре, сообщает сообщает ВВС. Украина.

Ученые планируют расшифровать иероглифы, которыми расписаны стены усыпальницы. На фресках в захоронении изображен верховный жрец по имени Ватайе, его мама, жена и другие родственники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи наткнулись на необычные мумии

Археологи надеются продолжить раскопки в ближайшее время. Хотят выявить саркофаг с остатками самого жреца.

В Египте археологи обнаружили коллекцию мумифицированных кошек и жуков-скарабеев. Их нашли среди артефактов, обнаруженных в 7 гробницах на краю комплекса пирамиды Кинга в древнем некрополе Саккара