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четверг, 23 июля 2020 17:10

Показали, как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад

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Показали, как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Дайверы сняли на видео экспедицию к затонувшей в 1945 году немецкой субмарине. Фото: Dive Newquay

Группа дайверов исследовала немецкую подводную лодку U-1021, затонувшую в 1945 году. Ее обнаружили в 2006-м на дне Кельтского моря недалеко от Ньюквея, что на юго-западе Великобритании.

Субмарина лежит на глубине 54 м. Известно, что имела длину 67 м и весила 850 т. Могла погружаться на глубину 228,6 м. Считается, что затонула после того, как задела одну из подводных мин, оставленных кораблем HMS Apollo. Она исчезла с радаров 20 февраля 1945-го, но немцы не признавали факта затопления, сообщает Daily Mail.

Неподалеку от субмарины также лежат затонувшие немецкие подводные лодки U-325 и U-400.

Дайверы Джеймс Тейлор, Джо Герни, Шон Диксон и Карл Найт потратили на погружение около 85 минут, а у самой лодки провели 30. За это время им удалось обследовать корпус, заглянуть в люк и увидеть лестницу, заросшую водорослями. Мужчины сняли экспедицию на видео, подчеркивая прекрасную видимость.

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Археологи из Мексиканского национального института создали 3D-модель подводной лодки USS H-1 Seawolf. Ее использовали ВМС США во время Первой мировой войны, но субмарина ушла на дно позже.

Она затонула в 1920-м у острова Санта-Маргарита неподалеку Мексики. Села на мель во время сильного шторма. Спасти удалось 25 членов экипажа, но 4 человека вместе с командиром судна Джеймсом Уэббом погибли.

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