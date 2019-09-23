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Показали "Испанский Стоунхендж", который затопили 50 лет назад

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Сильная засуха впервые за 50 лет обнажила "Испанский Стоунхендж". Он находился под водами искусственного озера на западе страны.

Памятник известен как Дольмен-де-Гуадальперала. Ему более 7 тыс. лет. Представляет собой большой круг из 150-ти вертикально установленных каменей высотой более 1,8 м. В центре сооружения расположен открытый овальный участок, сообщает Вокруг Света.

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Имеет самый крупный камень - менгир. На одной из его сторон отчеканена человеческая фигура, а на другой волнообразный символ. В нем видят змею или прилегающую реку Тахо. Ученые считают, что изображение реки можно считать одной из старейших карт Европы.

Дольмен впервые раскопали в 1920-х, но исследований не проводили. В 1963-м бывший диктатор Испании Франсиско Франко организовал масштабную программу гражданского строительства, которая предусматривала затопление долины, где находился дольмен. Больше памятник никто не видел.

Автор: Pleonr/CC by SA 4.0
  Засуха обнажила "Испанский Стоунхендж" затопленный более 50 лет назад
Засуха обнажила "Испанский Стоунхендж" затопленный более 50 лет назад

На поле дольменов в Голанских высотах, Израиль историки нашли дольмен с рисунками, которым более 4000 лет. Сооружение должно весить 400 тонн. Дольмен похож на стол, и верх его весь покрыт гравуваннями. Неизвестно, зачем их сделали. Ученые предполагают, что рисунки должны изображать умерших.

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