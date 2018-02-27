Показали "гуцульский Париж" во время Второй мировой войны

Показали фотографии города Рахов Закарпатской области во время Второй мировой войны.

Фотографии 1942 года опубликовали в сообществе Transcarpathian Heritage в Facebook.

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Рахов в то время еще входил в состав Чехословацкой Республики. Сейчас его называют "гуцульским Парижем" и считают одним из самых популярных курортных центров Украины.

Фото: Facebook/ Transcarpathian Heritage

Альбом с фотографиями счастливых детей создали в 1947 году в СССР, чтобы поднять дух народа в послевоенное время. В нем описали все преимущества родительства, чтобы женщины хотели рожать. Несмотря на пропагандистский характер альбома, до середины 1960-х в СССР постоянно росло количество абортов: в 1964-м их число достигло 5,5 млн.