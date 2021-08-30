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понедельник, 30 августа 2021 17:15

Показали единственную в мире сохранившуюся люстру древних римлян

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В испанском городе Эльда отреставрировали древнюю круглую керамическую масляную лампу. Она является единственной известной на сегодня уцелевшей древнеримской люстрой.

Диаметр лампы составляет 45 см. Освещение она создавала благодаря отверстиям, заполненным оливковым маслом. В самих отверстиях крепили фитиль. Предмет изготовили в I в. н. э. в мастерской гончара Луция Эроса, о чем свидетельствуют аутентичные надписи, сообщает The History Blog.

Остатки люстры обнаружил историк Антонио Поведа еще в 1989-м на месте, где действовала мастерская. В течение 2009-2010 годов археологи нашли еще несколько фрагментов.

Автор: A.Poveda
  Так выглядела древнеримская люстра, изготовленная в Иберии. Сейчас отреставрированной выставлена в археологическом музее Эльды.
Так выглядела древнеримская люстра, изготовленная в Иберии. Сейчас отреставрированной выставлена в археологическом музее Эльды.

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Историки рассказали, что неподалеку от города Эльда существовало укрепленое иберийское поселение, основанное в V в. до н. э. на вершине холма горного хребта Эль-Монастиль. Поселение процветало благодаря земледелию и богатым охотничьим угодьям. Рядом существовали также богатые месторождения с сырьем для производства керамики.

В I в до н. э. в поселении уже действовали коммерческие печи для обжига гончарных изделий и возник особый стиль Эль-Монастиль. Местность попала под влияние римлян после их окончательной победы над Карфагеном. Город получил название Эло и процветал благодаря торговле с римлянами, которые требовали увеличения производства керамики. Люций Эрос владел тремя печами, большой мастерской и сложными технологиями. Его считали одним из самых успешных гончаров.

Недавно на севере Португалии обнаружили следы древнеримского военного лагеря. Найти лагерь археологам помогли современные технологии радарного сканирования. В нем могли разместиться 10 тыс. римских солдат. Они завоевывали Северо-Западную Иберию.

Историки считают, что лагерь построили для римских войск, переходивших гору Лаборейру между реками Лима и Миньо.

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Дата
30
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