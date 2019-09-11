Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне

В Полонном нашли подземные склады. Фото: ТСН

В Полонном Хмельницкой области археологи раскопали подземное хранилище XVII в.

Исследователи считают, что это военные склады. Их создали во время русско-шведской войны, сообщает ТСН.

Подземелья нашла местная жительница Оксана Байцер. Она работала в огороде и неожиданно провалилась в землю по грудь. Найденную яму засыпали землей. В этом году под землю провалился ее муж. В яме он увидел стены и арку.

О находке сообщили в горсовет и вызвали археологов. Под землей обнаружили сооружение.

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В XVII-XVII в. здесь были склады с армейским провиантом. Считают, что их построил русский князь Александр Меншиков. В 1706-м ему передали Полонное на 6 лет.

После завершения экспедиции в горсовете обещают туннели обустроить и открыть для туристов.

В селе Городковка Крыжопольского района Винницкой области крестьяне обнаружили древние катакомбы. Подземные ходы соединяли костел, церковь, базар и выходили на заброшенное еврейское кладбище.