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четверг, 18 марта 2021 17:41

Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
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В Испании нашли древний клад
Фото: museosdeandalucia.es
В Испании нашли древний клад
В Испании нашли древний клад
В Испании нашли древний клад

В Испании показали клад возрастом около 1 тыс. лет, который относится к периоду Кордовского халифата.

Его изъяла полиция у нелегальных торговцев древностями. Археологи обратились в полицию, когда увидели фото сокровища в интернете, сообщает El Pais.

В официальных каталогах сведений об артефактах не было. Археологи предположили, что предметы планируют продать на черном рынке.

"Это лучшая коллекция ювелирных изделий XI века", - сказал профессор археологии Автономного университета Мадрида Альберто Канто.

Коллекция получила название "сокровище Амарилья" по названию деревни, в которой ее нашли. Клад состоит из 623 ювелирных изделий. Среди них 98 золотых и серебряных украшений. В состав коллекции входят 14 драгоценных камней, 4 розовые коралловые бусины, 31 камень из стекла разных цветов и 476 нестандартных жемчужин.

Среди находок выделили 4 браслета, предназначенные для ношения на запястье и лодыжке. Их концы сделали в виде змеиных голов. Эксперты также обратили внимание на золотой кулон в форме звезды Давида.

Археологи считают, что сокровища относятся к периоду Кордовского халифата. Это средневековое исламское государство, которое располагалась на территории современных Испании и Португалии.

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Сокровище могли спрятать во время гражданской войны, которая началась в 1009 году. Кто-то из богатых горожан, возможно еврей, спрятал значительную счасть своих сокровищ на территории нынешнего муниципалитета Баена.

Ученые считают, что в музей попала не вся коллекция. Сокровища того периода всегда содержат монеты. Нелегальные торговцы древностями уже могли успеть продать их.

На затонувшем корабле обнаружили 52 золотые монеты, золотую цепь, 110 серебряных монет и пуговиц. Дайверы нашли сокровища на затонувшем во время урагана в 1715 году корабле Капитана. Он проплывал у Флориды на пути в Испанию.

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