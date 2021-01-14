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четверг, 14 января 2021 14:32

Показали древнейшее в мире произведение искусства
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В Индонезии нашли древнейший рисунок животного
Фото: advances.sciencemag.org
В Индонезии нашли древнейший рисунок животного
В Индонезии нашли древнейший рисунок животного

В Индонезии археологи нашли древнейшую наскальную живопись с изображением животных.

Древние люди изобразили в пещере кабанов, сообщает Science Advances.

Археологи исследовали известняковые пещеры на острове Сулавеси. Древнейший рисунок животного обнаружили в пещере Леанг Тедонгнге.

Бородавочну свинью изобразили в профиль. Ее нарисовали красными и пурпурными минеральными пигментами. Сверху слева от свиньи есть отпечатки человеческих рук.

Рисунку не менее 45,5 тыс. лет. Специалист по датировке Максим Обер предполагает, что картина может быть еще древнее.

"Она может быть намного старше, потому что датировка, которую мы используем, учитывает только кальцит, нанесенный поверх него", - пояснил он.

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Соавтор исследования Адам Брамм говорит, что часть картины могла не сохраниться. Свинья могла наблюдать за дракой или другим взаимодействием животных.

Авторы исследования называют рисунок наиболее ранним известным произведением искусства в мире.

Ученые из Испании выяснили, кто был автором древних наскальных рисунков в пещере Лос-Мачос на юге страны. Петроглифы в виде кругов, линии, человекообразных фигурок, рисовали 6,5-4 тыс. лет назад.

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