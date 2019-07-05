Показали, чем жили в СССР в 1960-1980-х

Фото: cameralabs.org

В сети опубликовали фото СССР 1960-1980-х Рустама Мухаметзянова. Художник заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Стоял у истоков современной художественной фотографии Татарстана. Работы художника экспонировались на многих советских, региональных и зарубежных выставках.

В этих фотографиях Мухаметзянов отразил моменты радости, грусти, волнения, скорби и восхищение жизнью советских людей в городах и селах, отмечает Cameralabs.

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В сети опубликовали фотографии Советского Союза периода развитого социализма - конца 70 - начала 80-х. Фотографии сделаны Владимиром Соколаевим. Фотохудожника обвиняют в тенденциозности и очернении советских людей. На самом деле фото изображают только обычную, рутинную, будничную жизнь небольших городков, райцентров Советского Союза.