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пятница, 19 марта 2021 01:13

Показали, чем угощали на пирах 1,5 тыс. лет назад

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Показали, чем угощали на пирах 1,5 тыс. лет назад
Археологи нашли яму с моллюсками. Фото: Daily Mail

В Шотландии археологи обнаружили остатки роскошного банкета, на котором съели более 18 тыс. моллюсков.

Его устроил народ пиктов в V в. н. е. в Кэрнсе, древнем поселении Железного века на Оркнейских островах, пишет Daily Mail.

Это могли быть похороны или свадьба. Гости ели моллюсков, которые готовили в огромной яме с костром. В то время пищу готовили в небольших количествах и чаще всего в помещении. Масштабы этой трапезы свидетельствуют о том, что она имела большое значение.

После окончания трапезы раковины бросили обратно в яму. Археологам удалось их собрать и подсчитать. Исследователи провели радиоуглеродный анализ. Он подтвердил предположение о том, что всех моллюсков съели во время одного пиршества.

Участники пира ели морские блюдечки и литорины обычные. Блюдечки сейчас в пищу почти не употребляются, однако используются рыбаками для наживки.

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Археологи подсчитали, что даже если на одного гостя было 100 моллюсков, то собралось на пир не менее 180 человек.

В Шотландии, в городе Перт обнаружили монолит пиктов с изображением воина. Его нашли во время обследования территории, отведенной под строительство дороги, сообщает Antiquity. Монолит лежал на глубине около 1 м. Это третий подобный камень эпохи пиктов, найденный в этом регионе. Его высота составляет 1,9 м, а ширина - 70 см.

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