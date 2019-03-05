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вторник, 05 марта 2019 23:13

Показали артефакты майя, найденные в пещере

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В Мексике группа археологов из Института антропологии и истории обнаружила в пещере более 155 артефактов.

Они оставались нетронутыми более тысячи лет, пишет National Geographic.

Сеть пещер, названных Балмаку - в переводе это означает Бог Ягуар, обнаружили на севере полуострова Юкатан. Там расположен священный город народа майя Чичен-Ица.

Археологи выяснили, что первыми обнаружили пещеру в 1966 году крестьяне. Однако прибывший на место археолог приказал запечатать вход, и о пещере забыли еще на более чем 50 лет.

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Автор: Foto Notimex
  В пещере нашли 155 артефактов
В пещере нашли 155 артефактов

"Баламку позволит переписать историю Чичен-Ица ​​в Юкатане. Сотни археологических артефактов, которые исключительно хорошо сохранились", - отметил один из исследователей Гильермо де Анда.

Ученые надеются, что найденные артефакты помогут установить детали возникновения и падения так называемого "Города колдунов воды".

В мексиканском штате Пуела археологи нашли древний храм. Храм был посвящен богу Шипах-Тотэку, сообщает Национальный институт антропологии и истории.

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