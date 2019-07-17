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среда, 17 июля 2019 12:35

Показали американские гербы XIX в.
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Показали гербы США из книги художника Генри Митчелла
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали гербы США из книги художника Генри Митчелла
Показали гербы США из книги художника Генри Митчелла
Показали гербы США из книги художника Генри Митчелла
Показали гербы США из книги художника Генри Митчелла

Показали гербы штатов США из книги The State Arms of the Union XIX в. Нарисовал их Бостонский художник Генри Митчелл в 1876 году.

Как и герб любого государства данные изображения имеют в своей основе символизм связанный с тогдашними представлениями о конкретном штате и его роли в тогда еще короткой истории США.

Например, штат Небраска славился своим пространством и климатом подходящим для разведения крупного рогатого скота. Здесь было много кузнецов, которые совершенствовали технологии сельского хозяйства. Небраска стала одним из первых фермерских штатов в США.

Техас, как независимое государство присоединился к США в 1845 году. Его климат и особенности населения до сих пор вдохновляют создателей множества вестернов. Штат всегда славился своими ковбоями, грозными шерифами и кочевыми разбойниками.

Вермонт называют "штатом зеленых гор", однако и в настоящее время неизвестно почему. Одни предполагают, что из-за наличия густых лесов. Другие убеждают что в горах полно зеленого сланца-слюды.

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Колорадо известен своей золотой лихорадкой, которая началась в 1850-х. Тогда недалеко от современного Денвера нашли много золота. Тысячи золотоискателей отправились на поиски сокровищ. Их не остановила даже гражданская война.

Популярная легенда Кентукки утверждает, что на гербе штата в коричневый костюм одет Даниэль Бун, который внес большой вклад в исследование штата, а человек в костюме - Генри Клей, известный государственный деятель штата Кентукки. По официальной версии мужчины символизируют не конкретных людей, а всех первопроходцев и государственных деятелей. Вокруг них надпись, представляющая собой девиз штата - "Объединившись, мы выстоим, разделившись - падём".

Нью-Гемпшир стал первым штатом, который провозгласил о своей независимости от Англии. Корабль с национальным флагом символизирует прибытия к новым берегам и начало новой независимой истории.

На гербе Северной Каролины изображены женские фигуры, символизирующие Свободу и Изобилие. Первая держит в руке свиток с надписью "Конституция" в левой руке - посох с фригийским колпаком, который является символом свободы.

19 марта 1831 в США впервые в истории ограблен крупный банк. Четыре преступника с помощью копий ключей проникли в хранилище и вынесли $245 тыс.

Английский эмигрант Эдвард Смит и его соратники Эдвард Джонс, Джеймс Хониман и Джеймс Мюррей, уже известные полиции за небольшие разбойничье и грабительские набеги, похищают ключи от помещения и хранилищ городского банка Нью-Йорка, который располагался на Уолл Стрит.

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