Пограничники расстреляли колонну из 2 тыс. беженцев

События в урочище Варница называли спланированным геноцидом, советская сторона называла их инцидентом Фото: descopera.ro

Многотысячную колонну румынских крестьян из Буковины расстреляли советские пограничники НКВД в урочище Варница возле села Фынтына Албе - теперь Белая Криница Черновицкой области, 1 апреля 1941 года. Люди пытались перейти советско-румынскую границу.

Слухи о том, что она будет открыта для перехода распространили еще в марте агенты НКВД. Намерение отправиться в Румынию выразили жители сел Глибоцкого и Сторожинецкого районов (сейчас не существующих). Уже 1 апреля мужчины, женщины, старики и дети с белыми флагами и иконами - вместе 3 тыс. человек, сформировали колонну и отправились в Голубицкий райисполком чтобы там подтвердили разрешение на переход. Но его не предоставили и ситуацию решить на удалось. Тогда люди большинством решили идти без разрешения.

По румынским данным, все пришли к урочищу Варница, что в 3 км от границы. Там 97-й Черновицкий пограничный отряд НКВД подготовил пулеметные позиции. Командиры сразу приказали открывать по людям огонь. Тех, кто пытался спастись догоняли на лошадях и рубили саблями или расстреливали.

Большинство погибших людей похоронили в 5 предварительно вырытых ямах. Бросали туда заживо и раненых. Уцелевших везли на допросы, многих из них пытали до смерти и похоронили на местном еврейском кладбище.

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Румынские исследователи, опираясь на мемуары, приводили цифры в около или более 2 тыс. убитых. Советская сторона указывала цифру 44, называя произошедшее "инцидентом". Украина присоединилась к изучению обстоятельств трагедии с 2000 года, тогда же украинские власти позволили румынам проводить памятные мероприятия.

После резни в Белой Кринице на Буковине начались массовые антирумынские операции. В ночь на 13 июня 1941 года в Сибирь и Казахстан вывезли около 13 тыс. человек, среди которых были и украинцы, имевшие связи с румынами. Вследствие советских депортаций и других репрессий, эмиграции, румынское население Черновицкой области уменьшилось более чем на 75 тыс. человек. Сравнение проводили по переписям 1930 и 1959 годов.

1 апреля в Румынии отмечают Национальный день памяти жертв советских репрессий.

2 августа 1940-го Верховный Совет СССР принял закон о включении Северной Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав УССР. Интерес Советского союза к Бессарабии был прописан в германо-советском пакте Молотова - Риббентропа от 23 августа 1939 года. Тайный протокол к нему предусматривал распределение сфер влияния между Германией и СССР в Восточной Европе. Королевство Румыния захватило эти земли в 1918 году. Большевики оккупацию не признали. После захвата Буковины и Бессарабии советскими войсками Румыния не стала протестовать. Коронная совет Румынии решила уступить территориальным претензиям Сталина. УССР получила города Черновцы и Аккерман, современный Белгород-Днестровский. Приднестровье исключили из состава Украины. Вместе с территорией Бессарабской губернии на этих землях основали Молдавскую ССР.