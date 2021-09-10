Погиб преемник китайского вождя

Бяо официально назначен "преемником" Мао Цзэдуна. Считался вторым лицом в партии и государстве. Фото: https://aizen-tt.livejournal.com

Вблизи монгольского села Ундерхаан 13 сентября 1971-го погиб "смертельный враг" лидера Китая Мао Цзэдуна министр обороны Линь Бяо. С ним в самолете была его семья. По официальной версии в самолете закончились горючее и он взорвался при аварийной посадки.

Юй Жун родился в 1907-м в провинции Хубэй в семье мелкого фабриканта. Вступил в военную школу и изменил свое имя на Линь Бяо. В войне с японцами получил тяжелое ранение и лечился в Советском Союзе. 1945-го Линь Бяо избран членом Центрального комитета коммунистической партии Китая. Активно продвигался по карьерной лестнице в компартии. Через 15 лет стал министром обороны. Способствовал распространению в Китае культа личности Мао Цзэдуна. Линь Бяо официально назначен "преемником" Мао Цзэдуна. Считался вторым лицом в партии и государстве.

Амбиции наследника стали вызывать в престарелого и больного Мао Цзэдуна раздражение и опасения. Обострилась борьба за власть между Линь Бяо и группировкой "шанхайских радикалов" во главе с женой Мао Цзян Цин. Линь Бяо выступал за продолжение конфронтации с СССР и США, жена вождя предлагала примирения с американцами.

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Министр обороны решился сопротивляться. Считал, что на его стороне будут военные. Вместе со взрослым сыном и узким кругом заговорщиков задумал устранить или и убить Мао Цзэдуна и путем переворота получить власть. Через предателей подготовка мятежа стала известной бюро безопасности компартии. Мао Цзэдун получил усиленную охрану.

Рано утром 13 сентября Линь Бяо с семьей взяли курс на северо-восток. Из-за недостатка топлива самолет разбился в монгольской степи. Все погибли. Линь Бяо объявили предателем, развернули кампанию критики его деятельности. Провели "зачистку" в армии, казнили заговорщиков. Десятки тысяч офицеров и их семьи подвергли репрессиям.

В Китае студентам-демонстрантам 20 апреля 1989-го власть приказала очистить площадь в Пекине. В мире событие называют "Резня на площади Тяньаньмэнь". По официальным данным, пострадало 3 тыс. студентов, 200 - убиты. После подавления протестов правительство арестовал тысячи сторонников протестов. В китайских учебниках информации о событиях на площади нет.